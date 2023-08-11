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Синоптик Цыганков спрогнозировал очень сильные дожди в Хабаровском крае

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о ситуации с дождями в Приморье и спрогнозировал ливни в Хабаровском крае.
Синоптик Цыганков спрогнозировал очень сильные дожди в Хабаровском крае
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Как объяснил синоптик, тайфун, который был в Китае, ушёл, но с этим тайфуном связана серия атмосферным фронтов, которые по Приморью выдали очень сильные осадки.

Цыганков подчеркнул, что за сутки в Приморье выпало 109 мм осадков.

«По всему региону сильные, очень сильные дожди. Местами до 33 м/секунду, почти ураганный ветер. Амурская область, Хабаровск, Юг Сахалинской области — сильные дожди 11 августа. 11—12 в Хабаровском крае, Еврейской автономной области сильные, очень сильные дожди, гроза, ветер. Ситуация ещё местами сложная. Дальше фронты уходят, но по прогнозу ещё в ночь на 12 число по Приморью сильный дождь. В Хабаровском крае 12 и 13 августа сильные и очень сильные дожди», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в результате ливней в провинции Хэбэй на севере Китая погибли 29 человек.

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