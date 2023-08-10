Народную артистку СССР Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
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Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры.
«Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.
Отмечается, что церемония прощания начнётся 12 августа в 11:00 в Театре сатиры, на 14:30 запланировано отпевание в храме Христа Спасителя.
9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.