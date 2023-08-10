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Народную артистку СССР Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

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Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Народную артистку СССР Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov

Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры.

«Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.

Отмечается, что церемония прощания начнётся 12 августа в 11:00 в Театре сатиры, на 14:30 запланировано отпевание в храме Христа Спасителя. 

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

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