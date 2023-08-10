Выступление «Балета Фламенко» из Барселоны пройдёт в «Лужниках » 11—13 августа
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт МУФ.
Труппа представит спектакль «Луксурия» в стиле традиционного фламенко с элементами современного танца, а также музыкальные композиции в живом исполнении.
Программа «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» в этом году проходит на полях Московского урбанистического форума и в рамках XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум пройдёт в Гостином Дворе 17—18 августа.