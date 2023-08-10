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Выступление «Балета Фламенко» из Барселоны пройдёт в «Лужниках » 11—13 августа

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На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» пройдёт выступление труппы «Балета Фламенко» из Барселоны в рамках проекта «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» 11, 12 и 13 августа.
Выступление «Балета Фламенко» из Барселоны пройдёт в «Лужниках » 11—13 августа

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт МУФ.

Труппа представит спектакль «Луксурия» в стиле традиционного фламенко с элементами современного танца, а также музыкальные композиции в живом исполнении.

Программа «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» в этом году проходит на полях Московского урбанистического форума и в рамках XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) впервые состоится Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум пройдёт в Гостином Дворе 17—18 августа.

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