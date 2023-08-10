Кошка стала самым популярным домашним животным в России

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» и аналитическое агентство A2:Research провели совместное исследование, чтобы выяснить, каких домашних питомцев предпочитают заводить россияне.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Самым популярным домашним питомцем в России оказалась кошка — их держат 43% респондентов. Любители собак на втором месте — 42%.

Также россияне заводят рыб (8%), попугаев (6%), черепах (4%), грызунов (3%), кроликов (2%), мини-пигов (2%) и представителей домашнего скота (1%).

При этом 70% респондентов ответили, что не могут завести домашнее животное в силу различных обстоятельств, среди которых проблемы с жильём (26%), трудности совместных с животным поездок (25%), неготовность к ответственности (14%), отсутствие времени (9%), высокие расходы на содержание питомца (4%).

Ранее «Дни.ру» сообщали, что кинологи столичного Пожарно-спасательного центра расскажут о подготовке служебных собак в ходе Московского урбанистического форума.