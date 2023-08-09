Режиссёр Вилькин рассказал о работе с Верой Васильевой

Худрук московского театрального центра «Вишнёвый сад», режиссёр Александр Вилькин поделился воспоминаниями о работе с актрисой Верой Васильевой.

«Меня судьба свела с ней достаточно случайно, но точно могу сказать, что это была счастливая случайность. Ибо мне посчастливилось сделать с Верой Кузьминичной три работы. Во-первых, «Священные чудовища» Жана Кокто в её родном Театре сатиры, это был её очень яркий бенефис», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, ещё одним проектом стал «Вишнёвый сад», где Васильева сыграла Раневскую.

«И, конечно, «Зимородок», где она играла вместе с Владимиром Этушем. По её словам, эти работы дали ей возможность сказать что-то очень важное о жизни, во всяком случае, сыграть то, что она не играла у себя в Театре сатиры», — отметил Вилькин.

Как добавил режиссёр, в Васильевой была жизнеутверждающая сила, она горела во всём, чем бы ни занималась.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.