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Вокалистка группы Total Черкунова рассказала о предстоящем выступлении на Дне города в Кургане

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Вокалистка группы Total Марина Черкунова прокомментировала предстоящее выступление на Дне города в Кургане.
Вокалистка группы Total Черкунова рассказала о предстоящем выступлении на Дне города в Кургане
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, это символично, потому что выступление на Родине воспринимается с более нежным трепетом. Встретимся со многими друзьями, которых давно не видели, побываем на родной земле. Ещё вспомним город», — заявила она в беседе с URA.RU.

По словам Черкуновой, она расскажет обо всём этом со сцены.

Ранее программный директор радиостанции «Наше радио», председатель жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра» Игорь Паньков в беседе с НСН рассказал о фестивалях, на которые смогут попасть лауреаты.

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