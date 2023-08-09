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Климатолог Кокорин высказался о жаре в центральных регионах России

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Климатолог Алексей Кокорин прокомментировал жаркую погоду в центральных регионах России.
Климатолог Кокорин высказался о жаре в центральных регионах России
  • РИА Новости

«В Москве, в Центральной России — волна жары. У нас волны жары, которые были раз в 50 лет, сейчас где-то раз в десять лет. Те, которые были раз в десять лет, — раз в три года. Причём рекорды бьются совсем на чуть-чуть», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в среднем по миру волны жары стали сильнее по максимальной температуре всего на один-полтора градуса, но они фиксируются заметно чаще.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Температура воздуха в регионе поднимется до +39 °С.

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