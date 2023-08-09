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В Курганской области 12 августа ночью ожидается температура от +7 °C

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В Курганской области 12 августа ночью ожидается температура в пределах +7...+12 °C.
В Курганской области 12 августа ночью ожидается температура от +7 °C
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве уточнили, что 12 днём августа ожидается температура воздуха до +25 °C.

Самая высокая температура в регионе — до +26 °C — ожидается 10 августа, при этом порывы ветра в этот день могут достигать 15 м/с.

11 и 12 августа порывы ветра будут достигать 7 м/с.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Температура воздуха в регионе поднимется до +39 °С.

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