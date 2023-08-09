Узнать больше

Собянин назвал Веру Васильеву великой актрисой

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Веры Васильевой.
Собянин назвал Веру Васильеву великой актрисой
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Собянин, Васильева была великой актрисой, творчество которой стало эпохой в отечественном искусстве. По словам мэра, артистка не просто играла на сцене Театра сатиры, а прожила десятки незабываемых ролей.

«Талантливая и интеллигентная, с широкой душой и лучезарной улыбкой — такой Вера Васильева навсегда останется в наших сердцах», — добавил Собянин.

Со своей стороны, заслуженный артист России Александр Воеводин в беседе с телеканалом «360» назвал Васильеву «крёстной мамой».

«Так получилось, что вся жизнь была связана с ней. Я в театр пришёл больше 50 лет назад, и моя первая роль была в спектакле «Женитьба Фигаро» — я играл с Верой Кузьминичной: она — графиню, а я — Керубино. Это были первые шаги под руководством моей крёстной мамы», — рассказал он.

По его словам, Васильева была потрясающим человеком.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить