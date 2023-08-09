Собянин назвал Веру Васильеву великой актрисой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Веры Васильевой.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Собянин, Васильева была великой актрисой, творчество которой стало эпохой в отечественном искусстве. По словам мэра, артистка не просто играла на сцене Театра сатиры, а прожила десятки незабываемых ролей.

«Талантливая и интеллигентная, с широкой душой и лучезарной улыбкой — такой Вера Васильева навсегда останется в наших сердцах», — добавил Собянин.

Со своей стороны, заслуженный артист России Александр Воеводин в беседе с телеканалом «360» назвал Васильеву «крёстной мамой».

«Так получилось, что вся жизнь была связана с ней. Я в театр пришёл больше 50 лет назад, и моя первая роль была в спектакле «Женитьба Фигаро» — я играл с Верой Кузьминичной: она — графиню, а я — Керубино. Это были первые шаги под руководством моей крёстной мамы», — рассказал он.

По его словам, Васильева была потрясающим человеком.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.