Актриса Кузина заявила, что Вера Васильева до последнего играла на сцене

Заслуженная артистка России Ольга Кузина поделилась воспоминаниями об актрисе Вере Васильевой. По её словам, коллега до последнего играла на сцене.

«Я в восхищении, что человек в таком возрасте так себя держит и работает. Тем более спектакль на «Чердаке Сатиры», туда невозможно доехать на лифте. Она туда по лестнице каждый раз поднималась сама», — заявила Кузина в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, актриса Театра сатиры Татьяна Титова в беседе с газетой «Известия» назвала Васильеву удивительным человеком.

«Это — удивительный человек, тактичный, талантливый, скромный, отзывчивый. Я не знаю, есть ли кто-то на этой планете, кто может сказать хоть какое-то плохое слово о Вере Васильевой. Её все любили. Она для меня была, есть и остаётся навсегда очень светлым человеком», — отметила Титова.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.