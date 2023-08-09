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Актёр Бедарев рассказал о невероятной актёрской этике Веры Васильевой

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Полина Полетаева
Актёр, сценарист, соавтор фильма «Пока цветёт папоротник» Дмитрий Бедарев в беседе с RT поделился воспоминаниями о совместной работе с Верой Васильевой над одноимённым проектом.
Актёр Бедарев рассказал о невероятной актёрской этике Веры Васильевой
  • РИА Новости

По мнению Бедарева, Васильева «профессионал высокого уровня, даже суперпрофессионал».

«И очень чувствуется именно старая советская театральная школа. К сожалению, мне не удалось встретиться с Верой Кузьминичной на театральных подмостках, но в кино — это невероятная трудоспособность. В том плане, что проект снимался достаточно тяжело, было мало времени на репетиции, но при этом, в отличие от современных актёров, от неё не было никогда отказа по тому, чтобы разложить текст, освоить текст, чтобы мы погоняли текст, разложили для себя на мизансцены. В этом плане всегда было очень легко. И я восхищён», — рассказал актёр.

Он добавил, что с современными актёрами работать над текстом бывает очень сложно.

«А с Верой Кузьминичной было всё гораздо проще, и мы всегда работали перед нашей сценой столько, сколько нужно… И вот это мне более всего запомнилось — невероятная актёрская этика старой школы и невероятное желание работать над ролью, сколько бы это не потребовалось», — заключил собеседник RT.

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

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