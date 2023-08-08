Фестиваль «Чистый берег» пройдёт 12 августа в Тверской области

Музыкально-экологический фестиваль «Чистый берег» состоится 12 августа в Тверской области в рамках реализации национального проекта «Экология».

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Программа фестиваля включает экоигры, квесты, лекции. Также запланированы мероприятия для детей.

Ранее сообщалось, что финал фестиваля уличной культуры «Кардо» будет проходить в Ставрополе с 17 по 20 августа.