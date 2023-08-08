Узнать больше

Фестиваль «Чистый берег» пройдёт 12 августа в Тверской области

Короткая ссылка
Музыкально-экологический фестиваль «Чистый берег» состоится 12 августа в Тверской области в рамках реализации национального проекта «Экология».
Фестиваль «Чистый берег» пройдёт 12 августа в Тверской области
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Программа фестиваля включает экоигры, квесты, лекции. Также запланированы мероприятия для детей.

Ранее сообщалось, что финал фестиваля уличной культуры «Кардо» будет проходить в Ставрополе с 17 по 20 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить