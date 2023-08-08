В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Шаляпину
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Памятник установят рядом с Музыкальным театром имени Шаляпина, где в настоящее время проходят ремонтные и реставрационные работы.
Монумент создадут в честь 150-летней годовщины со дня рождения певца.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли историческую тропу к месту захоронения государственного деятеля Василия Татищева.