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В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Шаляпину

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В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на эскизный проект памятника оперному певцу Фёдору Шаляпину. Монумент планируют разместить в Александровском парке на Петроградской стороне.
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Шаляпину
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Danilovich

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Памятник установят рядом с Музыкальным театром имени Шаляпина, где в настоящее время проходят ремонтные и реставрационные работы.

Монумент создадут в честь 150-летней годовщины со дня рождения певца.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли историческую тропу к месту захоронения государственного деятеля Василия Татищева.

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