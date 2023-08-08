В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Шаляпину

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на эскизный проект памятника оперному певцу Фёдору Шаляпину. Монумент планируют разместить в Александровском парке на Петроградской стороне.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Памятник установят рядом с Музыкальным театром имени Шаляпина, где в настоящее время проходят ремонтные и реставрационные работы.

Монумент создадут в честь 150-летней годовщины со дня рождения певца.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли историческую тропу к месту захоронения государственного деятеля Василия Татищева.