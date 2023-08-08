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Дмитрий Пучков отметил запоминающийся голос Леонида Володарского

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Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Володарского.
Дмитрий Пучков отметил запоминающийся голос Леонида Володарского
  • Gettyimages.ru
  • © fokusgood

«Естественно, фильмы в переводе Леонида смотрел. Леонид был чрезвычайно трудоспособен. По его словам, перевёл 6 тыс. фильмов. Я не знаю, не измерял, но крайне запоминающийся голос, интонации и всякое такое», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, писатель Александр Колпакиди в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что Володарский спокойно воспринимал шутки по поводу его голоса.

«Я всегда удивлялся его спокойствию и невозмутимости. Но если бы меня так вот поддевали, я бы, конечно, не выдержал», — сказал Колпакиди.

Он также назвал Володарского редчайшим профессионалом.

Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет.

Прощание с Володарским пройдёт 11 августа в зале для прощания ЦКБ №1 Управделами президента по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 25.

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