Режиссёр Кеосаян назвал Володарского легендой

Режиссёр Тигран Кеосаян в беседе с RT назвал российского переводчика и ведущего Леонида Володарского легендой.

«Для моего поколения этот человек, безусловно, легенда... Вы же знаете, что всё зависит от переводчика в фильме, как и в литературе, кстати. Он создавал этот совершенно свой мир, ни с чем не сравнимый, невозможно было перепутать», — сказал режиссёр.

По его словам, именно Володарский и его голос «вёл целое поколение, а может и не одно, советских ещё людей в мир американского кино».

«В мир знаменитого, классического кино золотого века. Вестерны, спагетти-вестерны, «Хороший, плохой, злой», «Грязный Гарри» — это всё неразрывно связано у меня с голосом Леонида Володарского. Вечная ему память, и пусть земля будет пухом», — добавил он.

Ранее стало известно, что российский переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет.