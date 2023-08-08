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Умерла актриса Юлия Борисова

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Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла в возрасте 98 лет.
Умерла актриса Юлия Борисова
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Об этом говорится на сайте Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

«Так уходит эпоха. Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи. Юлия Константиновна Борисова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом Исаем Исааковичем Спектором и их сыном Александром», — отмечается в сообщении.

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. Окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1947 году, тогда же была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

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