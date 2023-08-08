Лидер U2 Боно пришёл на похороны ирландской певицы Шинейд О'Коннор

Тысячи людей собрались на улицах возле бывшего дома ирландской певицы Шинейд О'Коннор в городе Брей, чтобы проститься с ней. Кроме того, среди скорбящих на закрытой церемонии прощания были замечены вокалист рок-группы U2 Боно и лидер ирландской панк-рок группы The Boomtown Rats Боб Гелдоф.

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© Jose Perez/Bauer-Griffin