Лидер U2 Боно пришёл на похороны ирландской певицы Шинейд О'Коннор
Тысячи людей собрались на улицах возле бывшего дома ирландской певицы Шинейд О'Коннор в городе Брей, чтобы проститься с ней. Кроме того, среди скорбящих на закрытой церемонии прощания были замечены вокалист рок-группы U2 Боно и лидер ирландской панк-рок группы The Boomtown Rats Боб Гелдоф.
- Gettyimages.ru
- © Jose Perez/Bauer-Griffin
Об этом сообщает Sky News.
Уточняется, что на закрытой церемонии вместе с Боно и Гелдофом присутствовали президент Ирландии Майкл Хиггинс и премьер-министр Лео Варадкар.
Певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет 26 июля.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»