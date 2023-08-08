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Лидер U2 Боно пришёл на похороны ирландской певицы Шинейд О'Коннор

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Тысячи людей собрались на улицах возле бывшего дома ирландской певицы Шинейд О'Коннор в городе Брей, чтобы проститься с ней. Кроме того, среди скорбящих на закрытой церемонии прощания были замечены вокалист рок-группы U2 Боно и лидер ирландской панк-рок группы The Boomtown Rats Боб Гелдоф.
Лидер U2 Боно пришёл на похороны ирландской певицы Шинейд О'Коннор
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Perez/Bauer-Griffin

Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что на закрытой церемонии вместе с Боно и Гелдофом присутствовали президент Ирландии Майкл Хиггинс и премьер-министр Лео Варадкар.

Певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет 26 июля.

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