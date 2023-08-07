В Ростове-на-Дону установили зоны охраны для трёх объектов культурного наследия

В Ростове-на-Дону установили зоны охраны трёх объектов культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Речь идёт о следующих строениях: доходный дом Грабовникова, здание городского коммерческого училища и комплекс зданий Александровской еврейской больницы.

Как заявил глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Грунский, цель деятельности руководимого им подразделения — сохранение памятников в исторической среде.

«Не разрешается возводить любые доминирующие элементы, прокладывать новые линии инженерных коммуникаций надземным и наземным способом, проводить земляные работы, за исключением высадки деревьев и кустарников», — отметил Грунский.

Ранее, по сообщению НСН, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке Москвы было отреставрировано восемь исторических зданий.