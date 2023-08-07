В Ростове-на-Дону установили зоны охраны для трёх объектов культурного наследия
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Речь идёт о следующих строениях: доходный дом Грабовникова, здание городского коммерческого училища и комплекс зданий Александровской еврейской больницы.
Как заявил глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Грунский, цель деятельности руководимого им подразделения — сохранение памятников в исторической среде.
«Не разрешается возводить любые доминирующие элементы, прокладывать новые линии инженерных коммуникаций надземным и наземным способом, проводить земляные работы, за исключением высадки деревьев и кустарников», — отметил Грунский.
Ранее, по сообщению НСН, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке Москвы было отреставрировано восемь исторических зданий.