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В Курганской области ожидается гроза и ветер до 13 м/с 8 августа

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В Курганской области во вторник, 8 августа, прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
В Курганской области ожидается гроза и ветер до 13 м/с 8 августа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

«Ветер северо-восточного направления 3—8 м/с, с порывами до 13 м/с», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днём — +25...+32 °С, местами +20 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщила, что в Москве температура воздуха постепенно начнёт снижаться до +26...+28 °С, но Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Волгоград и Ростов-на-Дону ещё несколько дней будут ощущать сильную жару.

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