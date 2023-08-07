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В Подмосковье создадут веломаршрут «Дубненская кругосветка»

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В Московской области появится веломаршрут «Дубненская кругосветка».
В Подмосковье создадут веломаршрут «Дубненская кругосветка»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.

«Начиная с 2019 года в Подмосковье мы проложили более 550 км веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена. Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где ведём благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Новый маршрут проложат вокруг наукограда Дубна. Общая протяжённость составит более 30 км.

Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 700 млн рублей на развитие туризма.

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