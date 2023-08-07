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Художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов умер в возрасте 86 лет

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Художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов скончался на 87-м году жизни.
Художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов умер в возрасте 86 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации Telegram-канала департамента детской литературы издательства АСТ.

«Трудно подсчитать, сколько книг проиллюстрировал Устинов для «Детской литературы», «Малыша», «Художника РСФСР», издательств Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга», — пишет автор поста.

Также Устинов принимал участие в оформлении энциклопедии «Что такое. Кто такой» и энциклопедий «Дорлинг киндерсли». Кроме того, художник с 1963 года работал в журнале «Мурзилка», газете «Жили-были», «Роман-газете» и так далее.

Ранее сообщалось, что из жизни ушёл первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Он скончался на 86-м году жизни.

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