Художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов умер в возрасте 86 лет

Художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов скончался на 87-м году жизни.

Об этом говорится в публикации Telegram-канала департамента детской литературы издательства АСТ.

«Трудно подсчитать, сколько книг проиллюстрировал Устинов для «Детской литературы», «Малыша», «Художника РСФСР», издательств Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга», — пишет автор поста.

Также Устинов принимал участие в оформлении энциклопедии «Что такое. Кто такой» и энциклопедий «Дорлинг киндерсли». Кроме того, художник с 1963 года работал в журнале «Мурзилка», газете «Жили-были», «Роман-газете» и так далее.

Ранее сообщалось, что из жизни ушёл первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Он скончался на 86-м году жизни.