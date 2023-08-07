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Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди после жары в столичном регионе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в столичном регионе после жары.
Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди после жары в столичном регионе
  • РИА Новости

«Завтра будет существенное отличие от нынешней погоды... Будет облачно, с прояснениями... Температура понизится до +25...+27 °С, на шесть — восемь градусов температура понизится», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, выпадут кратковременные осадки. Температурный фон до конца недели составит около +25 °С, в самом конце недели ожидается до +21 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области предупредили о грозах и ветре 8—9 августа.

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