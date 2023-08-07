На Сахалине рассказали о работах по сохранению маяка на мысе Слепиковского

На Сахалине восстанавливают маяк на мысе Слепиковского, признанный объектом культурного наследия. Смотритель маяка Юрий Гаспаров рассказал о ходе восстановительных работ, которые проводятся при поддержке Русского географического общества (РГО).

Маяк был построен в 1943 году, уже несколько раз ему угрожало разрушение.

В 2015 году из-за урагана и угрозы обрушения здания Гаспаров получил предписание покинуть маяк, однако после шторма начал самостоятельно восстанавливать подход к объекту. Об этом мужчина, работающий смотрителем больше 20 лет, рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

Работы по восстановлению маяка ведутся до сих пор. Недавно поменяли линзу, теперь свет виден на расстоянии 18 миль.

В настоящее время комплексное обследование маяка проводит департамент экспедиционного развития туризма РГО.

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