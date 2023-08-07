На Сахалине рассказали о работах по сохранению маяка на мысе Слепиковского
Маяк был построен в 1943 году, уже несколько раз ему угрожало разрушение.
В 2015 году из-за урагана и угрозы обрушения здания Гаспаров получил предписание покинуть маяк, однако после шторма начал самостоятельно восстанавливать подход к объекту. Об этом мужчина, работающий смотрителем больше 20 лет, рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».
Работы по восстановлению маяка ведутся до сих пор. Недавно поменяли линзу, теперь свет виден на расстоянии 18 миль.
В настоящее время комплексное обследование маяка проводит департамент экспедиционного развития туризма РГО.
Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке было отреставрировано восемь исторических зданий.