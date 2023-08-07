Собянин: в Москве отреставрируют кинотеатр «Ударник»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о согласовании проекта комплексной реставрации кинотеатра «Ударник» на улице Серафимовича.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Специалисты приведут в порядок как фасады кинотеатра, так и его интерьеры, оснастят современным оборудованием. Здесь будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше — терраса и смотровая площадка», — сообщил Собянин.

Работы планируют начать уже в этом году.

Здание кинотеатра было построено в 1927—1931 годах в стиле конструктивизма.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке Москвы было отреставрировано восемь исторических зданий.