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В Ставрополе состоится форум «Библиокараван-2023» 21—25 августа

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В Ставрополе с 21 по 25 августа пройдёт XXI форум «Библиокараван».
В Ставрополе состоится форум «Библиокараван-2023» 21—25 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации Ставрополя.

В ведомстве уточнили, что в «Библиокараване-2023» примут участие 150 человек из 30 регионов страны.

Тема форума — «Библиотека в развитии экосистемы культуры региона».

В рамках форума для участников в первый день организуют экскурсии по городским музеям, городскую литературную прогулку по лермонтовским местам, а во второй — торжественное открытие и пленарное заседание.

Ранее сообщалось, что поезд фестиваля «Книжные маяки России» остановится в Нижнем Новгороде 5 августа.

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