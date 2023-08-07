В Ставрополе состоится форум «Библиокараван-2023» 21—25 августа
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации Ставрополя.
В ведомстве уточнили, что в «Библиокараване-2023» примут участие 150 человек из 30 регионов страны.
Тема форума — «Библиотека в развитии экосистемы культуры региона».
В рамках форума для участников в первый день организуют экскурсии по городским музеям, городскую литературную прогулку по лермонтовским местам, а во второй — торжественное открытие и пленарное заседание.
Ранее сообщалось, что поезд фестиваля «Книжные маяки России» остановится в Нижнем Новгороде 5 августа.