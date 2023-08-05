Узнать больше

Почти 2 тысячи человек стали участниками фестиваля спорта Ironstar в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Участниками соревнований на фестивале Ironstar в Нижнем Новгороде стали почти 2 тыс. человек, в триатлоне приняли участие около 1,2 тыс. человек.

На мероприятие приехали гости из почти 200 городов, большинство атлетов — из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, среди участников — более десяти параатлетов.

Спортсмены преодолевали так называемую полужелезную дистанцию — 1,93 км (плавание) + 90 км (велогонка) + 21 км (бег).

В этот день атлеты выявили сильнейших и на олимпийской дистанции: 1,5 км (плавание) + 38 км (велогонка) + 10,5 км (бег).

Победительница Ironstar Olympic Владлена Соловьева рассказала, что это её пятая олимпийская дистанция и первая при таких погодных условиях.

Победитель Ironstar Olympic среди мужчин Евгений Рулевский отметил, что принимает участие в стартах в Нижнем Новгороде во второй раз и назвал город Меккой триатлона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить