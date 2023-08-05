Почти 2 тысячи человек стали участниками фестиваля спорта Ironstar в Нижнем Новгороде

Участниками соревнований на фестивале Ironstar в Нижнем Новгороде стали почти 2 тыс. человек, в триатлоне приняли участие около 1,2 тыс. человек.

На мероприятие приехали гости из почти 200 городов, большинство атлетов — из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, среди участников — более десяти параатлетов.

Спортсмены преодолевали так называемую полужелезную дистанцию — 1,93 км (плавание) + 90 км (велогонка) + 21 км (бег).

В этот день атлеты выявили сильнейших и на олимпийской дистанции: 1,5 км (плавание) + 38 км (велогонка) + 10,5 км (бег).

Победительница Ironstar Olympic Владлена Соловьева рассказала, что это её пятая олимпийская дистанция и первая при таких погодных условиях.

Победитель Ironstar Olympic среди мужчин Евгений Рулевский отметил, что принимает участие в стартах в Нижнем Новгороде во второй раз и назвал город Меккой триатлона.