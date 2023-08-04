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В «Царском Селе» рассказали о ходе реставрации покоев Екатерины II

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В музее-заповеднике «Царское Село» под Санкт-Петербургом продолжаются реставрационные работы личных покоев Екатерины Великой.

Реставраторы работают над воссозданием интерьеров восьми залов, в которых императрица отдыхала и принимала своих фаворитов, передаёт телеканал «Звезда».

В ходе работ обнаружили тайный ход — потайную дверь на лестницу, по которой Платон Зубов и другие фавориты Екатерины II могли незаметно навещать императрицу.

Будуар реставраторы будут отделывать в молочном и сиреневом цветах по образцам, которые сохранились в виде нескольких осколков. Мастера пытаются повторить их цвет и фактуру.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке было отреставрировано восемь исторических зданий.

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