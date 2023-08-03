В зоопарке Екатеринбурга в мае родился детёныш восточного колобуса

Посетители зоопарка Екатеринбурга смогут увидеть детёныша обезьяны вида восточный колобус, который появился на свет в мае.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Малыш появился на свет 28 мая у восьмилетней самки по имени Ирка. Это её первенец», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Обезьяна-мать прибыла в Екатеринбургский зоопарк в 2022 году из зоосада Перми. Отцу по имени Кит 20 лет, он родился в зоопарке в немецком Мюнстере, в Екатеринбург его привезли в 2004-м.

Пол новорождённого детёныша пока не известен.

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