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В Петербурге скончался автор более 100 песен и музыки к кинофильмам Колкер

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Советский и российский композитор, автор более 100 песен к фильмам Александр Колкер скончался на 91-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в публикации Союза композиторов города на официальной странице во «ВКонтакте».

Колкер написал такие знаменитые песни, как «Стоят девчонки» и «Ночной трамвай». Информация о месте и времени проведения прощания поступит позднее.

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер. Выражаем глубокие и искренние соболезнования друзьям и близким Александра Наумовича», — пишет организация.

Ранее сообщалось, что муж певицы Натали продюсер Александр Рудин умер в возрасте 53 лет.

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