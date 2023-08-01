Узнать больше

Синоптик Шувалов спрогнозировал жаркий август в регионах России

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что август в России может стать самым тёплым за всё лето.
Синоптик Шувалов спрогнозировал жаркий август в регионах России
  • РИА Новости

Первая декада августа в центральной части европейской России будет очень тёплой, уже в её начале превышение климатической нормы составит 1,3 градуса, а к концу увеличится до 4,5 градуса, поделился синоптик в беседе с URA.RU.

По его словам, в этот период всплеск тепла до +30…+32 °С прогнозируется в регионах от Смоленска до Казани, в столичном регионе, а также на Урале. Так, в Екатеринбурге, Челябинске, Перми на этой неделе ожидается +25…+27 °С. А в Воркуте и Нарьян-Маре — +24…+27 °С, это на 8—10 градусов выше нормы, отметил Шувалов.

Накануне Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить