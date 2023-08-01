Синоптик Шувалов спрогнозировал жаркий август в регионах России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что август в России может стать самым тёплым за всё лето.

Первая декада августа в центральной части европейской России будет очень тёплой, уже в её начале превышение климатической нормы составит 1,3 градуса, а к концу увеличится до 4,5 градуса, поделился синоптик в беседе с URA.RU.

По его словам, в этот период всплеск тепла до +30…+32 °С прогнозируется в регионах от Смоленска до Казани, в столичном регионе, а также на Урале. Так, в Екатеринбурге, Челябинске, Перми на этой неделе ожидается +25…+27 °С. А в Воркуте и Нарьян-Маре — +24…+27 °С, это на 8—10 градусов выше нормы, отметил Шувалов.

Накануне Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в августе.