Диетолог Мухина заявила, что сыр и квашеную капусту не нужно мыть перед употреблением

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о продуктах, которые не нужно мыть перед употреблением.

«Мы не моем продукты, которые уже прошли определённые цепочки ферментации. То есть, например, не надо мыть сыры. Очень часто, если сыр с благородной плесенью, её хотят смыть. Но это только ухудшит качество продукта. То же самое с колбасами, которые специально покрывают коркой плесени: её тоже смывать нельзя», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не рекомендуется мыть квашеную капусту и солёную селёдку, в соке которой сохраняются полезные вещества.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.