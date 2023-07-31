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Диетолог Мухина заявила, что сыр и квашеную капусту не нужно мыть перед употреблением

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о продуктах, которые не нужно мыть перед употреблением.
Диетолог Мухина заявила, что сыр и квашеную капусту не нужно мыть перед употреблением
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«Мы не моем продукты, которые уже прошли определённые цепочки ферментации. То есть, например, не надо мыть сыры. Очень часто, если сыр с благородной плесенью, её хотят смыть. Но это только ухудшит качество продукта. То же самое с колбасами, которые специально покрывают коркой плесени: её тоже смывать нельзя», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не рекомендуется мыть квашеную капусту и солёную селёдку, в соке которой сохраняются полезные вещества.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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