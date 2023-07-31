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В Московском планетарии рассказали о суперлунии

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Анастасия Белоусова
Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в беседе с RT рассказала о том, что такое суперлуние.
В Московском планетарии рассказали о суперлунии
  • РИА Новости

«На самом деле суперлуние — это такое положение Луны, когда она проходит ближе всего к Земле. То есть это ближайшая точка, в которой находится Луна относительно Земли. Ещё связано это с тем, что полнолуние и прохождение этой точки иногда совпадает, и тогда это называют суперлунием», — объяснила она.

По словам Рублёвой, с Луной в этот момент ничего не происходит.

«Такое название дали не учёные, научного термина «суперлуние» не существует. Просто Луна, проходя ближайшую точку своей орбиты, находится в фазе полнолуния. Это оптический эффект», — уточнила она.

Суперлуние можно будет увидеть в Москве в понедельник, 31 июля, после 21:00.

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