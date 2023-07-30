WSJ: Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста

Соцсеть Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

«X, социальная сеть ранее известная, как Twitter, восстановила в субботу аккаунт Канье Уэста спустя около восьми месяцев после приостановки его действия из-за нарушения правил компании», — говорится в материале газеты.

Вместе с этим уточняется, что в отношении его страницы будет действовать ряд ограничений, так, например, он не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама.

В декабре 2022 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter снова будет заблокирован.