Узнать больше

WSJ: Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста

Короткая ссылка
Соцсеть Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки.
WSJ: Twitter восстановила страницу рэпера Канье Уэста
  • AP

Об этом сообщает Wall Street Journal.

«X, социальная сеть ранее известная, как Twitter, восстановила в субботу аккаунт Канье Уэста спустя около восьми месяцев после приостановки его действия из-за нарушения правил компании», — говорится в материале газеты.

Вместе с этим уточняется, что в отношении его страницы будет действовать ряд ограничений, так, например, он не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама.

В декабре 2022 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter снова будет заблокирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить