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Вильфанд пообещал возвращение лета в Москву 30 июля

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.
Вильфанд пообещал возвращение лета в Москву 30 июля
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В понедельник и до конца недели будет +25...+26 °С, по-настоящему летняя погода. Температура воды сейчас в Москве-реке низкая, 17—18 градусов. За счёт тёплой погоды в течение предстоящей недели она повысится до 20 и выше, восстановится купальный сезон, который сейчас прервался», — рассказал Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +28...+33 °C.

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