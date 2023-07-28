Вильфанд пообещал возвращение лета в Москву 30 июля
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«В понедельник и до конца недели будет +25...+26 °С, по-настоящему летняя погода. Температура воды сейчас в Москве-реке низкая, 17—18 градусов. За счёт тёплой погоды в течение предстоящей недели она повысится до 20 и выше, восстановится купальный сезон, который сейчас прервался», — рассказал Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда».
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +28...+33 °C.