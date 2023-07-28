Узнать больше

Церемония вручения премии «Эмми» перенесена впервые за 22 года

Короткая ссылка
Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми», которая должна была состояться в 75-й раз 18 сентября, перенесли на неопределённую дату.
Церемония вручения премии «Эмми» перенесена впервые за 22 года
  • AFP
  • © Chris DELMAS

По данным Variety, трансляция мероприятия отложена впервые с 2001 года, когда поводом для переноса послужили теракты 11 сентября. Как передаёт издание, организаторы церемонии ожидаемо приняли такое решение в связи с продолжающейся в Голливуде забастовкой актёров и сценаристов.

При этом списки номинантов на премию были объявлены 12 июля.

Несмотря на то что новая дата ещё неизвестна, телеканал Fox планирует включить шоу в сетку вещания в январе 2024-го.

Ранее были обнародованы детали конфликта между Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и Гильдией киноактёров США (SAG-AFTRA).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить