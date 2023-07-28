Церемония вручения премии «Эмми» перенесена впервые за 22 года

Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми», которая должна была состояться в 75-й раз 18 сентября, перенесли на неопределённую дату.

По данным Variety, трансляция мероприятия отложена впервые с 2001 года, когда поводом для переноса послужили теракты 11 сентября. Как передаёт издание, организаторы церемонии ожидаемо приняли такое решение в связи с продолжающейся в Голливуде забастовкой актёров и сценаристов.

При этом списки номинантов на премию были объявлены 12 июля.

Несмотря на то что новая дата ещё неизвестна, телеканал Fox планирует включить шоу в сетку вещания в январе 2024-го.

Ранее были обнародованы детали конфликта между Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и Гильдией киноактёров США (SAG-AFTRA).