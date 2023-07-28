Прощание с актрисой Ниной Дробышевой состоится 29 июля

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой состоится 29 июля в Государственном академическом театре имени Моссовета.

«Выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и близким Нины Ивановны.

Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой состоится 29 июля в 11:00 в театре», — говорится в сообщении.

По словам коллег, артистка была очень доброй и отзывчивой — её ценили, любили и уважали.

Дробышева скончалась 27 июля в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Большую часть жизни она прослужила в Театре имени Моссовета в Москве, где исполнила немало разноплановых ролей.

Последней её работой стала роль в детективном сериале «Волк».