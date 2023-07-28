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Прощание с актрисой Ниной Дробышевой состоится 29 июля

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Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой состоится 29 июля в Государственном академическом театре имени Моссовета.
Прощание с актрисой Ниной Дробышевой состоится 29 июля
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и близким Нины Ивановны. 
Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой состоится 29 июля в 11:00 в театре», — говорится в сообщении.

По словам коллег, артистка была очень доброй и отзывчивой — её ценили, любили и уважали.

Дробышева скончалась 27 июля в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Большую часть жизни она прослужила в Театре имени Моссовета в Москве, где исполнила немало разноплановых ролей. 

Последней её работой стала роль в детективном сериале «Волк».

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