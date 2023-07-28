Московский зоопарк: беременность у больших панд длится около четырёх месяцев

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала RT о нюансах беременности больших панд, возможном числе детёнышей у одной пары и об их дальнейшей судьбе.

«Сезон размножения у больших панд приходится на весну. Особенность их размножения состоит в том, что самка способна зачать потомство только один раз в год — в течение всего двух-трёх дней. Учитывая, что наши Диндин и Жуи очень молодые панды, и это был их первый опыт спаривания, беременность у самки может не наступить», — объяснила она.

Во время первых свиданий молодые особи только учатся правильно вести себя друг с другом, запоминают детали и с каждым годом становятся всё опытнее, добавила Акулова.

Беременность у больших панд длится в среднем четыре месяца. На свет появляются один или два малыша, редко — три.

«Вес их составляет всего 100—200 г. Новорождённые покрыты короткой шёрсткой, глаза и слуховые проходы у них закрыты, и малыши абсолютно беспомощны. Первые несколько дней самка не оставляет малыша ни на минуту. Следовать за матерью детёныш способен в три-четыре месяца», — рассказала гендиректор зоопарка.

По её словам, до двух лет детёныши панды находятся с мамой, «которая с удовольствием принимает участие в их играх».

«Все панды мира, в том числе появившиеся на свет детёныши, принадлежат Китаю и по прошествии нескольких лет уезжают на родину», — резюмировала Акулова.

19 июля Светлана Акулова в своём Telegram рассказала, что панды Диндин и Жуи встретились.