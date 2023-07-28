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«Ленфильм» представил карту с местами съёмок известных кинокартин в Петербурге

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«Ленфильм» составил для туристов и любителей кино онлайн-карту знаковых мест Санкт-Петербурга, где проходили съёмки известных кинофильмов.
«Ленфильм» представил карту с местами съёмок известных кинокартин в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Vladislav Zolotov

В карте указано 50 локаций, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Благодаря карте можно узнать интересные факты. Напримеру что Шариков из «Собачьего сердца» играл на балалайке в аудитории кафедры нормальной физиологии Военно-медицинской академии.

Карта «Ленфильма» — часть проекта «Кинокарта России». Ожидается, что в будущем по ней создадут киномаршруты для туристов.

Ранее НСН сообщала о начале фестиваля документального кино в Москве.

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