«Ленфильм» представил карту с местами съёмок известных кинокартин в Петербурге

«Ленфильм» составил для туристов и любителей кино онлайн-карту знаковых мест Санкт-Петербурга, где проходили съёмки известных кинофильмов.

В карте указано 50 локаций, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Благодаря карте можно узнать интересные факты. Напримеру что Шариков из «Собачьего сердца» играл на балалайке в аудитории кафедры нормальной физиологии Военно-медицинской академии.

Карта «Ленфильма» — часть проекта «Кинокарта России». Ожидается, что в будущем по ней создадут киномаршруты для туристов.

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