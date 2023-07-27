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Жителей Челябинской области ожидает жаркая погода до +32 °C на выходных

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В Челябинской области 29—30 июля температура воздуха может достигнуть +32 °C. Осадков не ожидается.
Жителей Челябинской области ожидает жаркая погода до +32 °C на выходных
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Гидрометцентр региона.

«В регионе с 29 по 30 июля ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков», — уточняется в сообщении.

Ночью температура воздуха составит +12...+17 °C, днём +27...+32 °C. 29 июля ветер северо-западный 4—9 м/с, а 30 июля — 1—6 м/c.

В столице региона 29 и 30 июля будет сухо, ночная температура опустится до +15...+17 °C, дневная повысится до +28...+31 °C.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в ряде стран, популярных у туристов.

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