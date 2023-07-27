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В Москве концерт ко Дню Государственного флага России пройдёт в «Лужниках» 22 августа

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В Москве концерт ко Дню Государственного флага Российской Федерации состоится 22 августа на Большой спортивной арене в «Лужниках». Его организуют в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).
В Москве концерт ко Дню Государственного флага России пройдёт в «Лужниках» 22 августа
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

«Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них — Гарик Сукачёв, Юлия Чичерина, «Чайф», «Сурганова и оркестр», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие будет посвящено российскому триколору. Собравшимся расскажут об истории флага и значении его цветов.

Во время концерта художественная подсветка украсит крышу арены цветами триколора.

XII Московский урбанистический форум пройдёт с 1 августа по 10 сентября.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».

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