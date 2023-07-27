В Москве концерт ко Дню Государственного флага России пройдёт в «Лужниках» 22 августа
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
«Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них — Гарик Сукачёв, Юлия Чичерина, «Чайф», «Сурганова и оркестр», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Мероприятие будет посвящено российскому триколору. Собравшимся расскажут об истории флага и значении его цветов.
Во время концерта художественная подсветка украсит крышу арены цветами триколора.
XII Московский урбанистический форум пройдёт с 1 августа по 10 сентября.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».