Собянин: столичные парки являются местами обитания краснокнижных животных и птиц

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в парках столицы обитают редкие виды животных и птиц. Встречаются даже такие, которые считались вероятно исчезнувшими.

Об этом информирует НСН.

По словам мэра, на охраняемых природных территориях столицы обитает около трёх тысяч видов животных, из них 573 краснокнижных.

Он отметил, что в Москве природные зоны приводят в порядок, чтобы обеспечить комфортную среду обитания для популяций животных и птиц.

Собянин рассказал, что в этом году в природно-историческом парке «Москворецкий» были замечены чёрный коршун, зелёный дятел и клинтух. Это птицы с так называемой нулевой категорией редкости в Красной книге, то есть их с большой вероятностью считают исчезнувшими.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».