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Собянин: столичные парки являются местами обитания краснокнижных животных и птиц

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в парках столицы обитают редкие виды животных и птиц. Встречаются даже такие, которые считались вероятно исчезнувшими.
Собянин: столичные парки являются местами обитания краснокнижных животных и птиц
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам мэра, на охраняемых природных территориях столицы обитает около трёх тысяч видов животных, из них 573 краснокнижных.

Он отметил, что в Москве природные зоны приводят в порядок, чтобы обеспечить комфортную среду обитания для популяций животных и птиц.

Собянин рассказал, что в этом году в природно-историческом парке «Москворецкий» были замечены чёрный коршун, зелёный дятел и клинтух. Это птицы с так называемой нулевой категорией редкости в Красной книге, то есть их с большой вероятностью считают исчезнувшими.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».

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