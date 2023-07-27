Собянин: столичные парки являются местами обитания краснокнижных животных и птиц
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По словам мэра, на охраняемых природных территориях столицы обитает около трёх тысяч видов животных, из них 573 краснокнижных.
Он отметил, что в Москве природные зоны приводят в порядок, чтобы обеспечить комфортную среду обитания для популяций животных и птиц.
Собянин рассказал, что в этом году в природно-историческом парке «Москворецкий» были замечены чёрный коршун, зелёный дятел и клинтух. Это птицы с так называемой нулевой категорией редкости в Красной книге, то есть их с большой вероятностью считают исчезнувшими.
Ранее, по сообщениям «Дни.ру», Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».