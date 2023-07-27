Сиделку Алена Делона допрашивали шесть часов
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Об этом сообщает Le Parisien.
Отмечается, что обыски прошли в рамках предварительного следствия.
Как пишет телеканал BFM TV, ранее дети Делона подали против Роллен жалобу в прокуратуру города Монтаржи (департамент Луаре) с обвинением в психологическом насилии над актёром. По их словам, женщина пытается изолировать Делона от его близких друзей и семьи.
Сама Роллен утверждает, что познакомилась с Делоном в 1989 году во время съёмок фильма, где она была помощником режиссёра.