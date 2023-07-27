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Сиделку Алена Делона допрашивали шесть часов

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Сиделку 87-летнего актёра Алена Делона Хироми Роллен допрашивали шесть часов в связи с поданной его детьми жалобой. В среду, 26 июля, в доме 66-летней женщины был проведён обыск.
Сиделку Алена Делона допрашивали шесть часов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что обыски прошли в рамках предварительного следствия.

Как пишет телеканал BFM TV, ранее дети Делона подали против Роллен жалобу в прокуратуру города Монтаржи (департамент Луаре) с обвинением в психологическом насилии над актёром. По их словам, женщина пытается изолировать Делона от его близких друзей и семьи.

Сама Роллен утверждает, что познакомилась с Делоном в 1989 году во время съёмок фильма, где она была помощником режиссёра.

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