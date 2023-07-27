Жителей Башкирии ожидает жара до +35 °C в конце июля

В конце недели жителей Башкирии ожидает жара до +35 °C.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

Синоптики информируют, что 27 июля температура воздуха в регионе составит +28...+33 °C, на севере Башкирии возможны кратковременные дожди и грозы, а также умеренный южный ветер, при грозе порывистый.

29 и 30 июля температура днём поднимется до +30...+35 °C, ночью +15...+20 °C, местами +10 °C. Также в некоторых местах республики ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на Москву обрушился сильнейший с 1894 года ливень 26 июля.