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В Западной Австралии приняли решение усыпить массово выбросившихся на берег китов

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Представители ведомства по надзору за дикой природой в Западной Австралии приняли решение усыпить стаю выбросившихся на берег китов после неудачных попыток вернуть животных в океан.
В Западной Австралии приняли решение усыпить массово выбросившихся на берег китов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CNN.

Стая из почти 100 китов-гриндов была впервые замечена во вторник, 25 июля, на пляже Чейнс в южной части штата. На следующее утро стало известно о гибели не менее 51 животного.

Более 250 волонтёров вместе с командой ветеринаров и специалистов в области морской флоры и фауны попытались вернуть оставшихся 45 китов в океан, однако спасательная миссия оказалась неудачной.

По данным Департамента природопользования и охраны дикой природы в Западной Австралии, выжившие киты вновь выбросились на берег, поэтому было принято «трудное» решение усыпить млекопитающих.

Причины выброса животных на берег неизвестны.

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