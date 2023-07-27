В Западной Австралии приняли решение усыпить массово выбросившихся на берег китов
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Об этом сообщает CNN.
Стая из почти 100 китов-гриндов была впервые замечена во вторник, 25 июля, на пляже Чейнс в южной части штата. На следующее утро стало известно о гибели не менее 51 животного.
Более 250 волонтёров вместе с командой ветеринаров и специалистов в области морской флоры и фауны попытались вернуть оставшихся 45 китов в океан, однако спасательная миссия оказалась неудачной.
По данным Департамента природопользования и охраны дикой природы в Западной Австралии, выжившие киты вновь выбросились на берег, поэтому было принято «трудное» решение усыпить млекопитающих.
Причины выброса животных на берег неизвестны.