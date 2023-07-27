Климатолог Клименко допустил увеличение сроков пожароопасного сезона в России в будущем
- РИА Новости
«Изменение климата на территории России, безусловно, приводит к тому, что возрастают температуры, в том числе во время пожароопасного сезона. Продолжительность пожароопасного сезона возрастает», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.
Согласно расчётам, длительность пожароопасного сезона в России возрастёт на срок от одной до трёх недель, уточнил Клименко.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.