Синоптик Позднякова: Москву 26 июля накрыл самый сильный дождь в истории

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве прошёл сильнейший с конца XIX века ливень.

Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, в Москве выпало 45,6 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы.

Позднякова добавила, что это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в столице.

Предыдущий рекорд был установлен в 1894 году, уточнила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.