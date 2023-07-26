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Синоптик Позднякова: Москву 26 июля накрыл самый сильный дождь в истории

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Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве прошёл сильнейший с конца XIX века ливень.
Синоптик Позднякова: Москву 26 июля накрыл самый сильный дождь в истории
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, в Москве выпало 45,6 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы.

Позднякова добавила, что это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в столице.

Предыдущий рекорд был установлен в 1894 году, уточнила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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