Синоптик Позднякова: Москву 26 июля накрыл самый сильный дождь в истории
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Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, в Москве выпало 45,6 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы.
Позднякова добавила, что это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в столице.
Предыдущий рекорд был установлен в 1894 году, уточнила она.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.