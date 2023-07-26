На мероприятиях в домах культуры Подмосковья побывали более 11 млн раз за полгода
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минкульттуризм.
«Год от года мероприятия в домах культуры сохраняют популярность. В этом году посещаемость к июлю выросла на 100 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Наибольшей популярностью пользовался Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России» в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье».
Ранее сообщалось, что более 1,6 млн человек посетили фестиваль «Вкусы России» в Москве.