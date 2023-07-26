Узнать больше

В ЯНАО продлили запрет на посещение лесов до 15 августа

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 15 августа.
В ЯНАО продлили запрет на посещение лесов до 15 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Fattal

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на приказ регионального Департамента природных ресурсов.

«Ограничительные меры продлеваются в связи с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров», — уточнили в пресс-службе губернатора.

Ограничения коснутся жителей ряда районов, в том числе Приуральского, Шурышкарского, Надымского.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить