В ЯНАО продлили запрет на посещение лесов до 15 августа

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 15 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на приказ регионального Департамента природных ресурсов.

«Ограничительные меры продлеваются в связи с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров», — уточнили в пресс-службе губернатора.

Ограничения коснутся жителей ряда районов, в том числе Приуральского, Шурышкарского, Надымского.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.