Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы

Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы заявил, что более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов.

«Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за прошедший дождь. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество зафиксировано в ЗАО (46 мм), ТиНАО (42 мм), СЗАО (35 мм)», — указывается в Telegram ведомства.

Там уточняется, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», которые при необходимости обеспечивают оперативный пропуск воды.

Ранее синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о тропических ливнях в центральной части России.