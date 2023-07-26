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Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы

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Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы заявил, что более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов.
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за прошедший дождь. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество зафиксировано в ЗАО (46 мм), ТиНАО (42 мм), СЗАО (35 мм)», — указывается в Telegram ведомства.

Там уточняется, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», которые при необходимости обеспечивают оперативный пропуск воды.

Ранее синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о тропических ливнях в центральной части России.

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