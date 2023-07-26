Синоптик Леус спрогнозировал дождь в Москве на предстоящих выходных

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» синоптик сказал, что в выходные температура воздуха опустится до +19...+21 °C, дождей будет много.

Кроме того, Леус добавил, что оставшаяся часть рабочей недели будет тёплая, но ожидаются дожди, местами гроза и град.

Температура воздуха в пятницу поднимется до +26…+27 °C.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в ряде стран, популярных у туристов.